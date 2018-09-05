Полиция Британии показала маршрут передвижения россиян, подозреваемых в отравлении Скрипалей (фото)

Данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта.

Британская полиция обнародовала серию фотографий с камер видеонаблюдения с двумя подозреваемыми россиянами, которых считают исполнителями отравления Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери.

Данные камер наблюдения позволили отследить маршрут передвижения Александра Петрова и Руслана Боширова 3 и 4 марта, сообщает Европравда со ссылкой на Sky News.

Петрова и Боширова зафиксировали в аэропорту "Гэтвик" в 16:22 в пятницу, 2 марта.

Позднее подозреваемых можно увидеть на железнодорожной станции Солсбери, они садятся на поезд в Лондон в 16:11 в субботу, 3 марта.

Позже этих двух мужчин зафиксировали на железнодорожном вокзале Солсбери в 11:48 утра в воскресенье, 4 марта. Через десять минут - в 11:58 - их видят на Уилтон-роуд в Солсбери, за несколько минут до нападения.

Затем мужчин видят в 13:05 на Фишертон-стрит в центре Солсбери, они направляются к железнодорожной станции. Через три минуты подозреваемых снова фиксируют на Фишертон-стрит.

В 13:50 Боширов и Петров попадут на камеры наблюдения на железнодорожной станции Солсбери, они возвращаются на поезде в Лондон.

Позже подозреваемые проходят паспортный контроль в лондонском аэропорту "Хитроу" в 19:28 в воскресенье, 4 марта.

Как сообщал УНИАН, в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвиняют двух граждан России - Александра Петрова и Руслана Боширова.

Справка УНИАН. 4 марта бывшего сотрудника российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском городе Солсбери.

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Следствие пришло к выводу, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом типа «Новичок», разработанным в СССР.

В 2006 году Скрипаль был осужден в России к 13 годам лишения свободы за шпионаж в пользу британской разведки. В 2010 году он получил убежище в Великобритании в рамках обмена шпионами между США и РФ.

Ситуация вокруг отравления Скрипалей привела к дипломатическому конфликту между Британией и РФ. Лондон официально обвинил Москву в причастности к отравлению Скрипаля, его дочери и полицейского.

Премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Тереза Мэй заверила, что Британия не позволит РФ возобновить шпионскую сеть в Соединенном Королевстве.

Ряд стран, включая Украину, решили выдворить российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля и его дочери. В ответ в РФ приняли аналогичные меры и выслали такое же количество дипломатов из этих стран.

Организацией по запрещению химического оружия подтверждены заключения Великобритании о применении токсичного химического вещества в Солсбери.