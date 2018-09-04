Асад в секретном письме просил Обаму посодействовать мирным переговорам с Израилем - экс-госсекретарь США

Президент Сирии хотел начать мирные переговоры с Израилем по возвращению Голанских высот.

Президент Сирии Башар Асад за год до начала гражданской войны в Сирии написал тогдашнему американскому коллеге Бараку Обаме секретное письмо с предложением посодействовать мирным переговорам с Израилем.

Асад тогда надеялся на мирное возвращение под контроль Сирии аннексированных Израилем в 1967 году Голанских высот. Об этом рассказал в мемуарах экс-госсекретарь США Джон Керри, пишет zn.ua со ссылкой на израильское издание Haaretz.

Керри еще до 2011 года приезжал в Дамаск в качестве главы комитета Сената по международным делам. Он заявил, что во время встречи с Асадом, сирийский президент спросил его, что необходимо предпринять "для начала серьезных мирных переговоров" с Израилем.

"Я ему сказал, что, если его намерения серьезные, ему нужно показать свои предложения. Асад спросил, что для этого нужно… Он попросил своего помощника составить послание президенту Обаме", — написал экс глава американской дипломатии в мемуарах.

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В письме Асад попросил Обаму поддержать возобновление мирных переговоров с Израилем и заявил, что Сирия готова предпринять ряд шагов в обмен на возвращение Израилем Голанских высот.

Сразу после поездки в Дамаск, в Иерусалиме Керри рассказал о таком предложении премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху. Тогда Нетаньяху удивило предложение Асада, так как оно говорило о том, что президент Сирии готов пойти в переговорах с Израилем на большие уступки, чем раньше.

После получения письма Белый дом Обама попросил Асада укрепить доверие между США, Сирией и Израилем и согласиться на некоторые уступки Вашингтону и Иерусалиму. В числе уступок были: остановка поставок вооружения экстремистской группировке "Хезболла". Асад требование не выполнил, тем самым разочаровав США. "Это было неутешительно, но неудивительно", — пишет Керри.

До начала гражданской войны в 2011 году официальные Дамаск и Иерусалим действительно вели мирные переговоры при посредничестве Содиненных Штатов. Но тогда не смогли ни о чем договориться. Официально Израиль и Сирия до сих пор находятся в состоянии войны с 1967 года. Тогда коалиция арабских стран – Египет, Сирия, Иордания, Алжиром и Ирак - была разгромлена израильской армией во время "Шестидневной войны", в результате которой Сирия потеряла Голанские высоты, Египет - Синайский полуостров и Сектор Газа, а Иордания потеряла Западный берег реки Иордан.

Керри был главой комитета Сената по международным делам с 2009 по 2013 года, после чего стал госсекретарем. В Госдепе США Керри проработал до 2017 года.

Релиз мемуаров Керри Every Day Is Extra прошел в США в начале сентября.