В Новой Зеландии решили запретить кошек

После смерти домашних любимцев жителям южного региона страны будет запрещено заводить новых.

Власти региона Омауи на юге Новой Зеландии выступили с инициативой запретить всех домашних котов с целью защитить аборигенных животных.

Как пишет The Guardian, согласно плану, всех котов в регионе стерилизуют, оснастят микрочипами и зарегистрируют. Потом, когда они умрут, их владельцам будет запрещено заводить нового усатого друга.

«Мы здесь не ненавистники котов. Но мы хотели бы видеть ответственность владельцев домашних животных. И на самом деле это не место для котов», - сказал Джон Коллинз с Omaui Landcare Trust.

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Начальник отдела по биологической безопасности в регионе Али Меаде, сказал, что если инициатива будет принята, это значительно улучшит жизнь новозеландских птиц. Однако, не все новозеландцы рады запрету кошек.

Жительница региона Омауи Нико Джарвис сказала, что она была шокирована инициативой и планирует оспаривать план через специальную петицию. Женщина рассказала, что у нее три кота. И это единственный эффективный способ борьбы с проблемой грызунов в регионе.

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«Если у меня не будет кота, то жить в моем доме будет вредно», - сказала она.

По словам Джарвис, новая инициатива местной власти может быть нарушением прав граждан, потому что она «не регулирует возможность иметь кота, а просто запрещает это». Решение относительно кошек появилось на фоне того, как Новая Зеландия ищет способы выполнить амбициозный план стать страной без хищников до 2050 года. В частности, в стране хотят истребить все представленные виды крыс, горностаев и опоссумов.