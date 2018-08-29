Известный музыкант тайно женился на однокласснице (фото)
12:36, 29 августа 2018Мир
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Такого ответа журналист не ожидал, и с воодушевлением принялся поздравлять британскую звезду. Он также поинтересовался, почему Ширан провел тайную церемонию.
REUTERS
Британский исполнитель Эд Ширан в недавнем интервью признался, что тайно женился. Избранницей певца стала его бывшая одноклассница - хоккеистка Черри Сиборн. Журналист издания Access спросил Эда Ширана, стоит ли ожидать в ближайшее время свадебного торжества. В ответ певец покраснел и показал на своем пальце обручальное кольцо.
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Такого ответа журналист не ожидал, и с воодушевлением принялся поздравлять британскую звезду. Он также поинтересовался, почему Ширан провел тайную церемонию.
"Ну, я в принципе никогда ничего не делаю напоказ", - заявил артист.
На странице жены музыканта в Instagram много совместных фото.
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