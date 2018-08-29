Вера Брежнева появилась в компании Джастина Бибера и его невесты (фото)
10:13, 29 августа 2018Мир
7851 0
Певица показала селфи с американскими знаменитостями на своей странице в Instagram
Брежнева сфотографировалась с мировой звездой / instagram.com/ververa
Вера Брежнева появилась в компании знаменитого певца Джастина Бибера с его будущей супругой Хейли Болдуин. Певица сделала селфи с американскими звездами и выложила фото на своей странице в Instagram.
"Triple hollywood smile)) ну или тройная голливудская улыбка) привет Соняше))", – подписала фото Брежнева, отметив в посте старшую дочь. Судя по геолокации, артистка встретила Джастина и Хейли где-то в Беверли-Хиллз.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter