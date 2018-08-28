Путин после резкого падения рейтинга обратится к россиянам насчет повышения пенсионного возраста

Пенсионный возраст в РФ планируют повысить для мужчин - до 65 лет до 2028 года, для женщин - до 63 лет до 2034 года.

Запланированное на завтра телеобращение президента РФ Владимира Путина по поводу повышения пенсионного возраста не связано с падением его рейтинга.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, не связано ли предстоящее телеобращение по пенсионным изменениям с падением рейтинга главы государства.

«Нет, это связано с важностью темы», - сказал Песков.

Пресс-секретарь заверил, что Путина не беспокоят рейтинги, и он об этом неоднократно говорил.

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«Ждем завтрашнего дня, ждем подробного анализа президентом и изложения его точки зрения по пенсионной теме, учитывая те отклики, которые имеются, учитывая те дискуссии, которые развернулись вокруг пенсионных инициатив, и принимая во внимание резонансность этой темы, президент посчитал необходимым для себя изложить подробно и открыто свою точку зрения», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 16 июня российское правительство внесло в Госдуму законопроект о пенсионной реформе. Согласно документу, пенсионный возраст повысится для мужчин - до 65 лет к 2028 году, для женщин - до 63 лет к 2034 году. 19 июля закон был принят в первом чтении.

После этого электоральный рейтинг Путина упал почти на уровень, зафиксированный до аннексии Крыма, - голосовать за него готовы - 54%.

На последних выборах президента РФ, по официальным данным ЦИК России, за Путина проголосовали почти 77% избирателей.