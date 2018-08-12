Рейтинг поддержки Путина упал до уровня 2013 года - результаты опроса

Самая большая поддержка (74%) у российского президента была в 2015 году.

Рейтинг поддержки президента Российской Федерации Владимира Путина снизился до уровня 2013 года.

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Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса фонда "Общественное мнение", который проводился 4-5 августа.

Так, по состоянию на 5 августа, на вопрос "Представьте себе, что в следующее воскресенье вновь состоятся выборы президента РФ. Скажите, пожалуйста, как, за кого из кандидатов Вы бы проголосовали?" 45% отдали предпочтение Путину.

Согласно графика результатов исследования с 2008 года, последний раз такой рейтинг Путин имел в 2013 году. Тогда он тоже составлял 45%. Самая большая поддержка (74%) у российского президента была в 2015 году.

Стоить отметить, что рейтинг поддержки российского президента снизился ниже 50% по состоянию на 24 июня этого года.

В тоже время, Путину также меньше начали доверять россияне. Так, на вопрос "Вы доверяете или не доверяете Путину?" 24% опрошенных ответили "безусловно доверяю" (в конце июля - 25%). Также "безусловно не доверяю" ответили 17% респондентов (в конце июля - 15%).

Справка УНИАН. Репрезентативный опрос проводился среди населения старше 18 лет. В опросе участвовали 3000 респондентов – жителей 207 городских и сельских населенных пунктов в 73 субъектах РФ. Интервью в режиме face-to-face проходили по месту жительства респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,5%