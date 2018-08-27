На Европейском форуме упала в обморок глава МИД Австрии, пригласившая на свадьбу Путина

Кнайсль упала в обморок во время беседы на полях форума.

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль почувствовала «приступ слабости» во время Европейского форума в городе Альпбах, который проводится с 1945 года.

Как передает РБК, по словам представителя министерства Томаса Шнелля, министр почувствовала слабость во время беседы на полях форума, который проходил 26 августа. Очевидцы сообщили, что Кнайсль упала в обморок. Позднее представитель МИД рассказал, что министр «отдыхает в своем номере отеля и уже восстанавливается».

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18 августа состоялась свадьба Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера. Торжество в качестве гостя посетил президент России Владимир Путин. Он подарил молодоженам тульский самовар, старинную масловыжималку и картину. Также на свадьбе австрийского министра выступил Кубанский казачий хор. Президент России станцевал с Кнайсль и произнес тост на немецком языке.

Как сообщал УНИАН, ранее Путин объяснил, зачем посетил свадьбу главы МИД Австрии.