Путин объяснил, зачем посетил свадьбу главы МИД Австрии

По словам Путина, супруг главы МИД Австрии - "не чужой" ему человек, поскольку в прошлом был дзюдоистом.

Президент России Владимир Путин заявил, что его визит на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль был исключительно частным, а ее супруг финансист Вольфган Майлингер «не чужой» ему человек, поскольку в прошлом был дзюдоистом.

"Новоиспеченный супруг - человек мне не чужой, он бывший спортсмен, дзюдоист, и это всегда объединяет", - сказал Путин, отвечая на вопрос о поездке в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинистё в Сочи, передает РБК.

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Путин добавил, что его визит в Австрию носил «исключительно частный характер» и вновь поблагодарил главу МИД страны за приглашение. При этом президент отметил, что смог коротко «поговорить по делам» с Кнайсль и канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Свадьба Кнайсль и Майлингера состоялась в Астрии 18 августа. Президент России подарил им картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. На торжестве выступил Кубанский казачий хор.

Как сообщал УНИАН, в октябре Путин может поехать в Берлин на свадьбу бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера.