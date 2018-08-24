В Германии отправили под арест россиянина, задержанного по подозрению в подготовке теракта

Подозреваемого, 31-летнего гражданина России, задержали в Берлине 22 августа.

В Германии отправили под арест россиянина, подозреваемого в планировании теракта.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на прокуратуру ФРГ.

Федеральный суд 23 августа принял решение об аресте подозреваемого, которого называют Магомед-Али С. Подозреваемого, 31-летнего гражданина России, задержали в Берлине 22 августа.

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По данным прокуратуры, в октябре 2016 года Магомед-Али С. хранил "значительное количество" взрывчатки в своей квартире, чтобы совершить нападение в Германии.

Власти заявили, что арест был связан с расследованием во Франции о Клименте Бауре, арестованного в Марселе в апреле 2017 года по подозрению в планировании нападения в Германии, а также во Франции вместе с еще одним подозреваемым, находящимся под стражей.

Как сообщал УНИАН, в столице Германии задержан 31-летний мужчина, гражданин РФ, который принимал участие в подготовке тяжкого преступления и взрыва на территории ФРГ.

По данным оперативников, задержанный на имя Магомед-Али планировал совершить тяжкое преступление совместно с 22-летним Клементом Б., который был задержан в апреле прошлого года во французском Марселе.