Демократическая партия США заявила о попытках взлома баз данных избирателей
21:55, 22 августа 2018Мир
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Как отмечается, демократы считают, что сайт был создан для получения паролей, которые необходимы для доступа к базам данных.
REUTERS
Национальный комитет демократической партии США сообщил ФБР о попытке взлома базы данных избирателей.
Об этом сообщает CNN. По данным телеканала, компания Lookout зафиксировала сайт-двойник комитета демократов.
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Как отмечается, демократы считают, что сайт был создан для получения паролей, которые необходимы для доступа к базам данных.
При этом в партии не знают, кто несет ответственность за попытку взлома.
В комитет также подчеркнули, что злоумышленникам не удалось похитить данные избирателей.
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