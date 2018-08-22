Помпео обсудил с британским коллегой "опасные действия России"
21:09, 22 августа 2018Мир
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Стороны обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России.
Майк Помпео / REUTERS
Госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант обсудили «опасные и дестабилизирующие» действия России. Об этом сообщается на сайте Госдепа.
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«Стороны обсудили сохраняющуюся угрозу, которую представляет опасная и дестабилизирующая деятельность России», — говорится в сообщении.
Как отмечается, Помпео и Хант также обсудили враждебное поведение Ирана и разгром ИГ. При этом стороны обменялись мнениями по гуманитарной ситуацию в Йемене.
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