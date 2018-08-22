Умер актер Стефан Карл Стефанссон – звезда детского шоу «Лентяево» (видео)

Актер умер во вторник, в окружении друзей и членов семьи.

Исландский актер Стефан Карл Стефанссон, известный как исполнитель роли главного злодея в популярном детском шоу «Лентяево», умер в возрасте 43 лет.

Как сообщает TMZ, актер в течение длительного времени боролся с раком.

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Сообщается, что актер скончался во вторник, в окружении друзей и членов семьи.

Отмечается, что актер был одним из ключевых актеров «Лентяево» в течение 10 лет, до его окончательного закрытия в 2014 году.

«Лентяево» - это исландское детское музыкальное шоу, созданное спортсменом и актером Магнусом Шевингом. Главной идеей шоу является популяризация здорового и активного образа жизни.

Первый эпизод программы вышел в августе 2004 года. "Лентяево" транслироволась более чем в 100 странах, в том числе и в Украине.

Стефан Карл Стефанссон исполнял в «Лентяево» роль Робби Злобного – главного антагониста шоу. Его внешний вид и харизма обеспечили ему популярность не только среди детей, но в интернет-сообществе. Его персонаж стал героем различных мемов.

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