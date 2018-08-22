Родственники из Южной Кореи и КНДР встретились впервые с начала корейской войны (фоторепортаж)

В состав группы включены 89 пожилых южных корейцев и 360 сопровождающих их лиц.

Группа жителей Южной Кореи 20 августа отправилась в КНДР, чтобы встретиться с родственниками, с которыми не виделись со времен начала Корейской войны.

Фото с этой знаменательной встречи опубликовало агентство Reuters.

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В состав группы включены 89 пожилых южных корейцев и 360 сопровождающих их лиц. На автобусах их доставили к демилитаризованной зоне, откуда они проследуют в курортные "Алмазные горы" — Кымгансан и в одном из отелей с 20 по 22 августа смогут общаться с родственниками из КНДР, рассказать о своей жизни, о тех, кто еще жив, и кого уже нет.

Разделение корейских семей стало следствием войны 1950-1953 годов на полуострове, в результате которой было две страны – КНДР и Южная Корея были разделены границей, который считается одной из самых опасных зон в мире из-за большой концентрации военных, техники и мин. Более 57 тысяч южнокорейцев записались в программу воссоединения семей.