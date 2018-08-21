В США третий день заседаний присяжных по делу Манафорта завершился без приговора

69-летнего Пола Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов.

В США 20 августа, третий день заседаний присяжных по делу Пола Манафорта, бывшего главы предвыборного штаба Дональда Трампа и экс-советника бывшего президента Украины Виктора Януковича, завершился без приговора.

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Как передает Радио Свобода, заседание продолжится 21 августа. Присяжные заседают с 16 августа, на выходных они делали перерыв.

69-летнего Манафорта обвиняют в уклонении от уплаты налогов на миллионы долларов в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов (всего политконсультант получил за эту работу, по данным следствия, около 60 миллионов долларов), а также в банковском мошенничестве и участии в заговоре с целью обойти банковские и налоговые законы США.

Дело против Манафорта нарушили члены следственной группы спецпрокурора Роберта Мюллера, которые расследовали предполагаемое вмешательство России в президентские выборы в США в 2016 году. Однако все обвинения, которые они в итоге выдвинули, касались деятельности Манафорта с 2006 по 2016 годы, к периоду его работы в штабе Трампа.

Обвинение строило свою линию на показаниях бывшего партнера Манафорта Рика Гейтса, который заключил сделку со следствием. В суде Гейтс признался, что сам обворовывал политконсультанта.