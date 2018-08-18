В США хотят посадить экс-советника Трампа за ложные показания

Спецпрокурор считает, что наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штраф в размере 9,5 тысяч долларов за такие действия было бы «уместным и оправданным».

Спецпрокурор ФБР Роберт Мюллер, который расследует вмешательство России в выборы в США, рекомендовал арестовать экс-советника Дональда Трампа Джорджа Пападопулоса за дачу ложных показаний.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на Reuters.

Мюллер утверждает, что Пападопулос солгал о своих контактах с людьми, которые якобы имели связи с российской властью.

Спецпрокурор считает, что наказание в виде тюремного заключения сроком до шести месяцев и штраф в размере 9,5 тысяч долларов за такие действия было бы «уместным и оправданным».

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Команда Мюллера утверждает, что Пападопулос «лгал, чтобы скрыть свои контакты с российскими посредниками во время президентской кампании» еще на ранней стадии расследования дела — в январе 2017 года, когда принимались ключевые для следствия решение, в частности о том, кого допрашивать и когда.

Кроме того, по словам спецпрокурора, Пападопулос не в полной мере сотрудничал со следствием и «не оказывал существенной помощи», выдав большую часть информации правоохранителям только тогда, когда следователи показали ему его собственные электронные письма и текстовые сообщения, которые им удалось разыскать.

Ранее сообщалось, что судья Томас Эллис, который рассматривает дело экс-политтехнолога Дональда Трампа — Пола Манафорта — в суде штата Вирджиния, заявил, что получал угрозы.