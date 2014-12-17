Беларусь готовит новые ограничения для интернет-СМИ

Как сообщила министр информации Беларуси Лилия Ананич, согласно этим изменениям ее министерство должно получить право следить, чтобы содержание материалов, опубликованных в интернете, соответствовало действующему законодательству в отношении средств информации, хотя регистрации сайтов не предусмотрено, передает Радио Свобода.

При этом обязанность не допускать распространения информации, содержание которой противоречит закону, будет возложена на владельца информационного ресурса.

Опровержение информации, распространенной в интернете, будет происходить на том же информресурсе не позднее следующего дня после поступления требования об этом, а сама опровергаемая информация должна удаляться, сообщила министр о содержании закона.

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Также поправки предусматривают ограничение доли иностранного капитала в фондах средств информации до 20 процентов с нынешних 30 или введения государственного реестра распространителей СМИ.

Как заявила министр информации, эти изменения, касающиеся интернета, станут действенным инструментом реализации государственной информационной политики».

Закон еще должна, по крайней мере формально, рассмотреть верхняя палата парламента, Сенат и подписать президент, но Лилия Ананич твердо заявила, что он начнет действовать уже с 1 января.

Обозреватели обращают внимание, что все данные о новом законе известны только со слов министра - его полный текст до сих пор не обнародован.

В частности, доподлинно не известно, коснутся ли изменения только сайтов с белорусской регистрацией, или и иностранных. Известно лишь, что Министерство информации должно получить право после двух предупреждений прекращать доступ к тем интернет-СМИ, которые оно признает нарушителями.

По оценкам правозащитников, Беларусь относится к репрессивным государствам, учитывая права и свободы человека, в частности, из-за подавления свободы прессы и выражения.