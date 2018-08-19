США могут ввести санкции из-за строительства "Северного потока-2" в течение нескольких недель - СМИ

США могут ввести санкции против компаний, которые участвуют в строительстве "Северного потока-2" и финансируют его.

США могут ввести санкции, связанные со строительством газопровода Nord Stream 2, в течение нескольких недель.

Как передает Украинская правда со ссылкой на The Wall Syreet Journal, в США есть пакет санкций, которые могут быть использованы, чтобы попытаться остановить завершение строительства газопровода "Северный поток-2", против компаний, которые участвуют в проекте и финансируют его.

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Нынешние и бывшие чиновники США заявили, что такие санкции обсуждались и могут быть приняты за несколько недель, хотя пока никаких действий не было.

Планируется, что трубопровод будет направлять природный газ из России в Германию через Балтийское море. Проект разрабатывается российским государственным монополистом "Газпром", а также европейскими компаниями Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMV AG и Engie SA.

Как сообщал УНИАН, недавно в Балтийском море начали укладывать трубы «Северного потока-2».