В Италии обрушился автомобильный мост: опубликовано видео с места смертельного ЧП в Генуе

15:01, 14 августа 2018
Мир
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В сети обнародовали первые видео с места обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя.

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На кадрах, которые опубликовала местная полиция в Twitter, видно, как фрагменты сооружения падают вниз. Отмечалось, что около 10 транспортных средств могли находиться на 200-метровой части моста.

Ранее сообщалось, что на севере Италии в городе Генуя результате обрушения моста погибли десятки людей.

"Десятки людей, согласно сообщениям, погибли после того, как значительная часть автомобильного моста обрушилась в городе Генуя", - сообщал телеканал Sky News.

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Новость в сюжете: Обрушение моста в Италии
Теги: #Италия#мост#Генуя