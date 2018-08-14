В Италии обрушился автомобильный мост: опубликовано видео с места смертельного ЧП в Генуе

Около 10 транспортных средств могли находиться на 200-метровой части обрушившегося моста.

#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu — Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018

В сети обнародовали первые видео с места обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя.

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На кадрах, которые опубликовала местная полиция в Twitter, видно, как фрагменты сооружения падают вниз. Отмечалось, что около 10 транспортных средств могли находиться на 200-метровой части моста.

Ранее сообщалось, что на севере Италии в городе Генуя результате обрушения моста погибли десятки людей.

"Десятки людей, согласно сообщениям, погибли после того, как значительная часть автомобильного моста обрушилась в городе Генуя", - сообщал телеканал Sky News.

Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ — Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018