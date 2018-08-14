В Италии обрушился автомобильный мост: опубликовано видео с места смертельного ЧП в Генуе
— Polizia di Stato (@poliziadistato) August 14, 2018
#14agosto il video del crollo di #PonteMorandi a #Genova Polcevera Morandi@VAIstradeanas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova @StradeAnas pic.twitter.com/9viaWCfAcu
В сети обнародовали первые видео с места обрушения автомобильного моста в итальянском городе Генуя.
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На кадрах, которые опубликовала местная полиция в Twitter, видно, как фрагменты сооружения падают вниз. Отмечалось, что около 10 транспортных средств могли находиться на 200-метровой части моста.
Ранее сообщалось, что на севере Италии в городе Генуя результате обрушения моста погибли десятки людей.
"Десятки людей, согласно сообщениям, погибли после того, как значительная часть автомобильного моста обрушилась в городе Генуя", - сообщал телеканал Sky News.
Disastro a #Genova. Crolla il ponte Autostradale. Stiamo cercando informazioni. pic.twitter.com/f2Z0c91JLZ— Sergio Battelli (@BattelliSergio) August 14, 2018
Si capisce meglio la portata con questo video #pontemorandi#genova#video#crollopic.twitter.com/c4XFXm4HuC— Водонаевой Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018
Ecco i primi video dei soccorsi dopo il crollo di #pontemorandi a #GENOVApic.twitter.com/jFIgv2CB9F— Водонаевой Serra (@farmaciaserrage) August 14, 2018