США сократят расходы на Турцию - Трамп

09:34, 17 августа 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

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Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter. Такое заявление вызвано тем, что власти Турции продолжают удерживать под домашним арестом американского пастора Эндрю Брэнсона.

"Турция много лет пользуется Соединенными Штатами. Они сейчас удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я сейчас должен просить представить нашу страну в качестве великого патриота-заложника. Мы ни за что не будем платить за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!", - написал американский президент.

Как сообщал УНИАН, Эндрю Брэнсона удерживают в Турции с 2016 года. 16 августа министр финансов США заявил, что в связи с этим США готовы к введению новых санкций против некоторых Турецких чиновников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние действия Вашингтона против Анкары заставляют Турцию искать новых друзей и союзников. По словам Эрдогана, Турция и США были стратегическими партнерами в течение шести десятилетий, однако Вашингтон "неоднократно и последовательно" не уважал интересы турецкого народа.

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Теги: #США#Турция