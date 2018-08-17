В США заявили о готовности ввести новые санкции против Турции

Турецкие власти продолжают удерживать под домашним арестом американского пастора Эндрю Брэнсона.

Вашингтон готов ввести новые санкции против некоторых турецких высокопоставленных чиновников.

Об этом на заседании Кабинета в Белом доме заявил министр финансов США Стивен Мнучин, передает Голос Америки.

Эти меры связаны с тем, что турецкие власти продолжают удерживать под домашним арестом американского пастора Эндрю Брэнсона.

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Ранее стало известно, что Турция вслед за Россией покинула клуб крупнейших держателей американских казначейских бумаг. В течении июня вложения Анкары в госдолг США сократились до 28,8 млрд долларов, тогда как в мае этот показатель составлял 32,5 млрд долларов.

Как отмечают СМИ, Турция непрерывно снижала вложения в американские гособлигации с ноября прошлого года. Тогда они составляли более 60 млрд долларов.

Лидером в списке по итогам июня остался Китай: его вложения оцениваются в 1 триллион 179 миллиардов долларов, что на 0,4% меньше по сравнению с маем. На второй строчке находится Япония - ее вложения сократились на 1,75% и оцениваются в 1 триллион 30 миллиардов долларов. Третий по величине держатель госдолга США - Бразилия, ее вложения составляют 300 миллиардов 100 миллионов долларов.