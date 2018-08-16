США увеличат контингент в Норвегии и перебросят его ближе к границе с РФ

Нынешний контингент американских морпехов прибыл в Норвегию в 2017 году с целью подготовки к боевым действиям в зимних условиях.

США намерены более чем вдвое увеличить контингент американских морских пехотинцев, дислоцированных в Норвегии.

О таких планах Пентагона сообщили в министерстве обороны Норвегии в Осло, передает DW.com со ссылкой на Reuters.

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Согласно планам, количество американских морских пехотинцев в Норвегии вырастет с нынешних 330 до 700 человек. Кроме того, предусматривается также новое место дислокации этих военнослужащих - их разместят ближе к границе с Россией, пояснили в норвежском оборонном ведомстве. В Москве такие планы обоих стран-членов НАТО назвали "явно недружественными".

С момента аннексии Россией Крыма правительство Норвегии все больше беспокоится из-за действий России в регионе. Еще в июне этого года Осло просил Вашингтон увеличить контингент американских войск. В правительстве Норвегии также отмечают, что наращивание военного присутствия США в стране не следует толковать как военную эскалацию, ведь она преследует исключительно учебные цели.

Нынешний контингент американских морпехов прибыл в Норвегию в 2017 году с целью подготовки к боевым действиям в зимних условиях. Предполагается, что американские военные на ротационной основе будут присутствовать в Норвегии в течение пяти лет. Сначала решение о размещении военных было рассчитано на полгода, но впоследствии было принято решение о продлении сроков их присутствия.