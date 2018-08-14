Норвежский министр ушел в отставку из-за того, что съездил с иранкой на ее родину

Вместе с уходом с поста он также перестал занимать должность замглавы Партии прогресса.

Норвежский министр рыбхоза Пер Сандберг вынужден был уйти в отставку, так как "небезопасно" ездил на отдых в Иран. Вместе с уходом с поста он также перестал занимать должность замглавы Партии прогресса.

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Как передает Liga.net, Сандберг побывал в Иране вместе с подругой - уроженкой этой страны - в прошлом месяце, однако заранее не уведомил канцелярию премьера, куда едет. Выкладывая фото в соцсети из Ирана, официально он рассказал о поездке лишь через два дня после возвращения домой.

По словам премьера страны Эрны Сульберг, Пер Сандберг "даже сам" попросил об отставке, потому что провинился по части безопасности поездки. Спецслужбы страны проверяют его служебный мобильный телефон, который он взял с собой в поездку, несмотря на то, что смартфон содержал конфиденциальную переписку с членами правительства. Полиция также проверяет возможные связи подруги чиновника с иранскими спецслужбами.

Как сообщал УНИАН, ранее экс-глава МИД Британии Джонсон отказался извиняться за шутку о мусульманках.