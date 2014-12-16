Эрдоган отверг обвинения ЕС в ущемлении свободы слова

"ЕС должен заниматься своими делами и держать свое мнение при себе", - заявил Эрдоган, отвергнув утверждения, что проведенные полицией рейды идут вразрез с принципом свободой прессы, передает Руская служба Би-Би-Си.

Лидеры Евросоюза указали на то, что проведенные аресты несовместимы с "европейскими ценностями".

В минувшие выходные были задержаны по меньшей мере 24 турецких журналиста, которым предъявлены обвинения в создании нелегальной организации и попытке захвата власти в стране.

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Рейды прошли в телекомпании Samanyolu TV и редакции газеты Zaman, которые поддержива.т тесные связи с живущим в США исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом, духовным вдохновителем движения "Хизмет".

Бывший сподвижник Эрдогана, находящийся в добровольном изгнании Гюлен обвиняется в том, что руководит "параллельным государством внутри Турции".