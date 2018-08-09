Банкиры готовы свидетельствовать об обмане Манафорта для получения миллионных кредитов

Банкиры, осведомленные о банковских операциях Манафорта и покупке недвижимости, расскажут о том, что политтехнолог лгал, чтобы получить ипотечные кредиты.

Сегодня основной темой судебного разбирательства дела Манафорта в США должны стать обвинения в банковском мошенничестве.

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Банкиры и другие лица, осведомленные о банковских операциях Пола Манафорта и покупке недвижимости, планируют рассказать о том, что политтехнолог лгал, чтобы получить ипотечные кредиты, передает Голос Америки. Во время судебного разбирательства вчера прокурор заявил, что восемь свидетелей готовы свидетельствовать со стороны обвинения по вопросу банковского мошенничества.

Манафорта, среди прочего, обвиняют в том, что он использовал свою должность главы предвыборного штаба Дональда Трампа для того, чтобы убедить банкиров предоставить ему еще несколько миллионов долларов, сообщает Retuers со ссылкой на судебные документы и предыдущие показания.

Среди прочего, прокуроры заявляют, что банк Federal Savings Bank одолжил Манафорту деньги на основании поддельных документов. В рамках договоренности, настаивают они, один из руководителей банка - Стива Колка - был назначен советником политической кампании Трампа и Манафорт продвигал его назначение на высокую должность в случае избрания Трампа президентом.

В своих показаниях бывший бизнес-партнер Манафорта Рик Гейтс заявил, что Манафорт прислал ему электронное сообщение с просьбой, чтобы администрация Трампа рассмотрела возможность назначить Колка на должность главы Сухопутных войск.

Судебное рассмотрение дела Манафорта продолжается уже семь дней. Манафорт не признает себя виновным в обвинениях по 18 пунктам по банковскому мошенничеству, уклонению от уплаты налогов и сокрытию наличия счетов в иностранных банках.