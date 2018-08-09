Руководитель тушения трагического пожара в Кемерово пытался покончить с собой - СМИ

По мнению жены пожарного, поводом для попытки суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании.

Руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области РФ Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», предпринял попытку суицида в СИЗО.

Об этом сообщает «Коммерсантъ», ссылаясь на супругу обвиняемого Татьяну Бурсину.

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Отмечается, что во вторник, 7 августа, обвиняемому должны были провести психиатрическую экспертизу.

«Потом не сообщили, что его доставили в больницу на лечение. Как мне объяснили, у него были перебинтованы обе руки»,— рассказала Бурсина.

По ее мнению, поводом для попытки суицида могло послужить давление со стороны следствия и отказ в свидании, хотя 1 августа разрешение на него дала судья апелляционного суда, а 3 августа она обращались к следователю с просьбой разрешить увидеться с мужем.

«Судья разрешила мне и старшему ребенку свидание. Я дважды ходила в СИЗО, но мне там сказали, что мне в свидании отказано по распоряжению следователя Ивана Федорова. Все свидания — только с его разрешения»,— пояснила жена обвиняемого.

Ответа от следователя на свое письмо она до сих пор не получила.

Начальник Главного управления МЧС по Кузбассу Александр Мамонтов во время заседания Кемеровского областного суда заявил, что после попытки суицида Андрей Бурсин попал в психиатрическую больницу.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Следком РФ заявлял о 64 погибших в результате пожара, среди жертв - 41 ребенок. Позже следком РФ уменьшил число погибших в результате пожара до 60 человек. Многие из погибших находились на четвертом этаже ТЦ, в заблокированном кинозале.

Андрей Бурсин первым прибыл на место пожара в ТЦ. Суд арестовал пожарного в начале июля по ходатайству следствия. По версии обвинения, Бурсин нарушил боевой устав, не организовав управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и не проведя должным образом разведку и опрос очевидцев.

Сам Бурсин заявлял, что в момент прибытия пожарных администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» отсутствовали на месте, хотя обязаны были встретить спасателей и сообщить, сколько людей могут находиться в здании.