Трагедия в Кемерово: в момент прибытия пожарных администрации и охраны ТЦ не было на месте

Пожарные утверждают, что по прибытию сразу же поднялись на четвертый этаж ТЦ, но ориентироваться там было сложно из-за дыма.

Администрация и охрана торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово отсутствовали на месте в момент прибытия первого расчета пожарных, хотя сотрудники ТЦ обязаны были встретить спасателей и сообщить, сколько людей могут находиться в здании.

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Об этом говорится в сообщении на сайте МЧС РФ. Как рассказал начальник службы пожаротушения первого отряда федеральной противопожарной службы Кемеровской области Андрей Бурсин, сигнал о пожаре поступил в 16:05, а уже в 16:09 его подразделение первым прибыло к центральному входу в торговый центр.

«Из ТЦ в это время выходили люди, некоторые посетители были внутри и снимали происходящее на телефоны, хотя на четвертом этаже огнем уже была охвачена значительная площадь. Мы сразу же начали эвакуацию, кричали: «Эвакуируйтесь!». Но ни администрации, ни охраны на момент прибытия пожарных не было, по крайней мере нас никто из них не встретил, никто не мог сказать, есть ли внутри люди и сколько их», - указал он.

По словам Бурсина, пожарные (в том числе и звено газодымозащитной службы) сразу поднялись на четвертый этаж, где находился очаг возгорания. Там уже было очень сильное задымление, ориентироваться было практически невозможно.

«13 человек находились на крыше, куда уже подбирался огонь. Мы их спасали при помощи подъемных механизмов. Одного мужчину живым обнаружили во время разведки звено газодымозащитной службы на четвертом этаже, из здания его также эвакуировали при помощи подъемных механизмов. Еще одну женщину вытащили из заблокированного лифта», - рассказал спасатель.

К моменту прибытия пожарных шло стремительное распространение огня. «Думаю, этому способствовали пустоты в перекрытиях, а также старая вентиляция», - пояснил Бурсин.

Работа осложнялась планировкой и огромными размерами торгового центра, наличием баллонов, которые пришлось выносить и охлаждать. Произошел один взрыв.

Пожарный также подтвердил, что в здании не сработала ни одна из систем противопожарной защиты, знаки эвакуационных выходов не светились, аварийного освещения не было. «Все эвакуационные выходы были закрыты, все до одного», - заключил он.

Напомним, днем 25 марта в российском Кемерово загорелся торгово-развлекательный центр «Зимняя вишня». Погибли 64 человека, среди погибших много детей. Многие из погибших находились на четвертом этаже ТЦ, в заблокированном кинозале.

Как сообщал УНИАН, трагедия произошла в Кемерово, может повториться в любом из 125 торговых центров Киева. Ни один из них не соответствует государственным строительным нормам.