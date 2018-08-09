Стало известно, с какой целью в США злоумышленник морил голодом в лагере 11 детей

Подтвердилась версия о том, что лагерь с голодающими детьми в американской пустыне, который организовал вооруженный злоумышленник, - террористическая "тренировочная база".

Лагерь с 11 детьми, обнаруженный полицией в пустыне возле города Амалия штата Нью-Мексико, оказался базой для подготовки атаки на школу. 39-летний Сираж Вахаж обучал детей стрельбе.

Как сообщает Sky News, трое женщин, которые жили в лагере, оказались сестрами Вахажа и матерями детей, которых они отдали "на обучение". Условия жизни в лагере были ужасными - нехватка еды, воды и антисанитария.

"Ваххаджа был арестован вместе с четырьмя другими взрослыми. Их обвиняют в жестоком обращении с детьми", - говорится в сообщении. Кроме Вахажа и его сестер был задержан еще один мужчина.

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Вахаж находился в розыске по подозрению в похищении собственного сына. Выяснилось, что он похитил четырехлетнего мальчика в 2017 году. Тот проживал в штате Джорджия с матерью и приемным отцом. Останки ребенка были найдены на территории "лагеря".

Как сообщалось ранее, полицейские организовали рейд после того, как получили послание со словами "Мы голодаем, нам нужны еда и вода". Детей передали местным органам социальной опеки. Женщин задержали, но затем отпустили. Еще одной версией было то, что лагерь является тоталитарной сектой.