В ООН разгорелся секс-скандал: советника организации обвинили в домогательстве мужчин

Но он, скорее всего, избежит наказания благодаря дипломатической неприкосновенности.

Главный советник подразделения ООН по гендерному равенству и защите прав женщин оказался в центре скандала после того, как против него начали расследование за сексуальные домогательства. По меньшей мере восемь мужчин обвинили Рави Каркара в использовании своего престижа и должности для того, чтобы посягать на них в интимном смысле.

Об этом Newsweek рассказали пять источников, осведомленных о деталях расследования. Каркара не ответил на многочисленные запросы журналистов прокомментировать ситуацию. Издание отмечает, что следственные действия продолжаются уже 13 месяцев, но никаких обвинений объявлено не было. 26 июля пресс-секретарь подразделения, известного также как «ООН женщины», сказал, что Каркара остается в «административном отпуске» и не выполняет никакой работы для организации, хотя он до сих пор в штате.

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В начале этого месяца чиновники ООН подтвердили, что расследование продолжается, но отказались комментировать, Каркара действительно фигурирует в деле.

Международные правозащитники Мэнди Сангера и Керри Гибсон сказали Newsweek, что Каркара действительно тот, против кого ведется расследование. Они узнали об этом от бывшего чиновника ООН и мужчин, которые стали жертвами домогательств. Расследование проводит Отдел аудита и расследований Программы развития ООН. Впрочем, не смотря на то, какими будут результаты, Каркара может избежать наказания, потому что он имеет дипломатическую неприкосновенность.

Один из пострадавших Стив Ли рассказал, что советник ООН касался или хватал своих жертв за гениталии в гостиничных комнатах, использовал рабочие устройства для пересылки порно и делал непристойные жесты в адрес подчиненных на рабочем месте. Он также использовал свое влияние и должность для того, чтобы устраивать сексуальные встречи с подчиненными. Кроме того, Каркара превышал свои полномочия и злоупотребил должностным положением и в других ситуациях, не связанных с сексом.

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Бывший организационный партнер Генеральной группы ООН по делам детей и молодежи Ааширш Хуллар тоже сказал изданию, что «7 или 8» молодых мужчин жаловались лидерам его организации на домогательства со стороны Каркара.

«У всех, кто с ним работал, было ощущение, что подобное поведение было нормой для него. Поэтому когда эту проблему подняли формально, никто не удивился», - сказал Хуллар о подозреваемом советника ООН.

«ООН женщины» - молодое подразделение организации, которое стало полноценной составляющей в 2011 году. Он определяет глобальные стандарты для установления гендерного равенства, а также помогает странам-участницам превратить эти стандарты в законы, политические подходы и программы.

Напомним, что ранее в этом году российские журналистки заявили о домогательствах со стороны депутата Госдумы РФ. Речь шла о депутате Госдумы РФ от фракции ЛДПР Леонида Слуцкого.