В США спели о суде над экс-технологом Януковича на мелодию из сериала «Друзья»

Американские комедийные шоу заметили, что Манафорту не повезло с «другом», который сдал прокуратуре его грязные тайны.

Когда-то Рик Гейтс был бизнес-партнером Пола Манафорта - политтехнолога Виктора Януковича, который позднее стал главой избирательного штаба Дональда Трампа. Они были друзьями. Но когда дело дошло до суда за все черные дела, Гейтс «сдал» прокуратуре все тайны друга.

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Американские комедийные шоу не обошли этот эпизод стороной. В Late Night Show with Stephen Colbert спели пеню об измене Гейтса на мелодию к популярному в 90-х годах сериалу «Друзья». В оригинальном припеве саундтрека была строка: «Я буду вместе с тобой!». Но американские комедианты в песне о Гейтсе и Манафорте заменили ее на «О, он настучал на тебя!».

Смотрите эпизод Late Night Show with Stephen Colbert с переводом УНИАН на украинский язык.