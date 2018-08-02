В МИД подтвердили задержание трех украинских хакеров в Европе

Американские правоохранительные органы предоставили украинскому консулу информацию относительно адвокатской защиты одного из задержанных украинцев.

Консул Украины в Соединенных Штатах Америки установил контакт с американскими правоохранительными органами по задержанию по запросу США трех украинских хакеров в европейских странах.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил заместитель директора департамента – начальник Управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич.

"По информации Министерства юстиции США, в европейских странах по обращению американских правоохранительных органов арестовали трех граждан Украины, и каждому из них предъявлены обвинения в совершении киберпреступлений", - сказал Кирилич.

"Консул Украины установил контакт с сотрудниками правоохранительных органов США", - добавил он.

Также дипломат отметил, что сотрудниками американских компетентных органов было подтверждено задержание граждан Украины, а также предоставлена информация относительно адвокатской защиты одного из задержанных украинцев.

Как сообщал УНИАН, 1 августа Департамент юстиции Соединенных Штатов (Министерство юстиции) сообщило о том, что трех украинских хакеров из международной киберпреступной группы Fin7 арестованы в Германии, Польше и Испании по запросу США за их роль в осуществлении хакерских атак на более 100 компьютеров американских компаний с целью похищения номеров кредитных карточек.

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Жертвами хакерской деятельности стали компании в 47 американских штатах. Злоумышленники использовали подставную компанию Combi Security для вербовки хакеров для преступной деятельности.

Им предъявлены обвинения, которые будут рассматриваться в Окружном суде США в Сиэтле.

Согласно обвинительнм заключениям, украинские граждане 44-летний Дмитрий Федоров, 33-летний Федор Гладырь и 30-летний Андрей Колпаков являются членами общеизвестной хакерской группы Fin7 (которую также называют Carbanak Group и Navigator Group).

С 2015 года члены этой группы совершали высокотехнологичную кампанию с применение вредоносных вирусных программ, направленную против более чем 100 американских компаний, преимущественно ресторанного, игорного и гостиничного бизнеса. Как указано в четырех обвинениях, хакерская группа совершила взломы тысяч компьютеров и украла миллионы номеров кредитных и дебетовых карт, которые затем использовались либо продавались.

Только на территории США хакеры из Fin7 "успешно осуществили взлом компьютерных сетей в 47 штатах и в округе Колумбия, похитив более 15 млн данных с кредитных карт клиентов более 6,5 тыс. терминалов в пунктах продажи, которые располагались в более 3,6 тыс. различных бизнес-объектов".

Кроме того, злоумышленники действовали на территории Великобритании, Австралии и Франции.

Украинцев обвиняют в 26 уголовных преступлениях, которые включают преступный сговор, мошенничество, взлом компьютеров, похищение личных данных и другие преступления.