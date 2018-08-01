США договорились о продаже военной техники Кувейту и Бахрейну на $110 миллионов

США продадут Кувейту авиационные ракеты, а Бахрейну противотанковые комплексы.

Госдеп США одобрил продажу американских авиационных ракет Кувейту и противотанковых комплексов Бахрейну на общую сумму более $110 млн.

Читайте такжеСША продадут Великобритании и Дании ракет на $740 миллионов

Как сообщает Пентагон, Кувейт приобретает 300 ракет AGM-114 Hellfire на сумму в $30,4 млн. С Бахрейном подписана сделка о продаже 28 противотанковых комплексов TOW на $80 млн.

В заявлении отмечается, что контракт с Кувейтом укрепит обороноспособность страны. «Продажа этого оборудования не изменит баланс сил в регионе», - говорится в пресс-релизе Пентагона, передает kommersant.ru. Главным исполнителем контракта будет компания Lockheed Martin.

Продажей TOW Бахрейну будет заниматься компания Raytheon Missile Systems. «Сделка поможет укрепить безопасность основного союзника вне НАТО, важного партнера США в регионе», - сообщает Пентагон.

Закон обязывает Минобороны США уведомлять Конгресс о планах продажи оружия или военного снаряжения другим странам. У Конгресса есть 30 дней, чтобы блокировать сделку, но это происходит крайне редко.

Ранее группа компаний Raytheon - Lockheed получила от Пентагона контракт на производство противотанковых ракетных комплексов Javelin для Украины, Литвы, Эстонии, Турции, Австралии и Тайваня. Сумма контракта составляет $307,5 млн.