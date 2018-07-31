Пентагон выделит $885 миллионов на развитие искусственного интеллекта в военных целях

Использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач.

Министерство обороны США намерено выделить $885 млн на развитие искусственного интеллекта (ИИ) в военных целях.

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Пятилетний контракт находится на стадии подписания, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на вице-президента фирмы Booz Allen Hamilton Джоша Салливана. Компания является подрядчиком Пентагона.

Как рассказал Салливан, эти технологии должны помочь США успешнее конкурировать с Россией и Китаем. Он отметил, что использование искусственного интеллекта упростит работу военных и предоставит им время для решения более важных задач. «Часть задачи состоит в том, чтобы обеспечить доступ нашего правительства к наилучшим технологиям и применять их со всей должной ответственностью ради наших граждан и бойцов», - отметил Салливан.

Вице-президент Booz Allen Hamilton уточнил, что детали контракта прорабатываются, а его подробности засекречены.