Google решила вывести свои инженерно-технические службы из РФ - СМИ
07:27, 12 декабря 2014Мир
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Американская компания Google решила вывести из России свои инженерно-технические службы, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
REUTERS
Такое решение, по словам источника, было принято из-за закона, обязывающего хранить персональные данные граждан России только на ее территории, сообщает Росбалт.
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Несмотря на это, компания планирует увеличить капиталовложения в России в 2015 году, сообщил источник.
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