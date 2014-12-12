Google решила вывести свои инженерно-технические службы из РФ - СМИ

Такое решение, по словам источника, было принято из-за закона, обязывающего хранить персональные данные граждан России только на ее территории, сообщает Росбалт.

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Несмотря на это, компания планирует увеличить капиталовложения в России в 2015 году, сообщил источник.