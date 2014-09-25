Из-за нового закона в России могут закрыться большинство IT-компаний - СМИ

Если IT-компании не получат отсрочку, большинство из них будет вынуждено приостановить свою деятельность, утверждает Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ).

АП КИТ направила письма (копии есть в распоряжении "КоммерсантЪ") министру связи Николаю Никифорову, спикеру Госдумы Сергею Нарышкину, а также в Российский союз промышленников и предпринимателей и Торгово-промышленную палату. Ассоциация просит не принимать законопроект, в соответствии с которым уже с января 2015 года, а не с сентября 2016 года, как предполагалось изначально, необходимо хранить персональные данные россиян на серверах, расположенных внутри страны, рассказал исполнительный директор АП КИТ Николай Комлев.

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Принятие закона потребует от компаний радикального изменения архитектуры информационных систем, существующей технологии телекоммуникационного обмена данными и, соответственно, дополнительных временных и финансовых затрат, в то время как бюджеты многих компаний на следующий год уже распланированы.

"Перенос вступления в силу закона на 2015 год может привести к тому, что большинство компаний будут вынуждены приостановить свою деятельность. Это нанесет непоправимый ущерб экономике России и, в частности, ИКТ-отрасли",— говорится в письме.

Тем не менее законопроект вчера был принят Госдумой уже во втором чтении. При этом, какие именно данные нужно будет перенести в Россию, пока неясно. Согласно действующему законодательству под персональными данными подразумевается "любая информация, относящаяся прямо или косвенно к определенному или определяемому физическому лицу".

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По данным iKS-Consulting, российский рынок коммерческих дата-центров в 2013 году вырос на 28% и составил 9,1 млрд руб., в стране насчитывается более 170 крупных и средних коммерческих дата-центров. Сооснователь "ВКонтакте" и гендиректор сети российских дата-центров "Селектел" Лев Левиев отмечает, что законопроект даст дополнительный толчок развитию рынка центров обработки данных (ЦОД), однако "в краткосрочной перспективе эффект от принятия поправок может быть скомпенсирован общим падением экономической активности".

Директор центра информационной безопасности компании R-Style Евгений Акимов отмечает, что некоторые компании, например, используют облачные CRM-системы из-за рубежа, где хранятся персональные данные клиентов.

"Смена практически невозможна, так как в России нет подобных сервисов. Решить проблему можно деперсонализацией данных. Можно также поменять облачный CRM на классический CRM, но это технологически сложная задача",— утверждает Акимов.

Гендиректор InfoWatch Наталья Касперская полагает, что закон ничего не даст с точки зрения защиты персональных данных россиян.

"Неважно, где находятся сервера иностранных компаний, в России или нет: пока есть доступ в интернет, эти данные могут спокойно передаваться за пределы России",— указывает Касперская.