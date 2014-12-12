Financial Times назвала человеком года гендиректора Apple

Как отмечает издание, что Куку удалось выйти из тени легендарного основателя компании Стива Джобса и влить в Apple новую кровь. При Куке американская компания представила новые продукты - Apple Watch и Apple Pay, - вернув себе дух новаторства, который, как многие опасались, умер вместе с Джобсом, пишет LB.ua.

Читайте такжеЧеловеком года по версии журнала Time стал индийский премьер

FT подчеркивает, что финансового успеха и новых технологий Apple было бы вполне достаточно, чтобы отдать Куку звание человека года. Но издание приняло во внимание и каминг-аут Кука, который в этом году признался в том, что он гомосексуалист. По мнению газеты, это был очень смелый поступок.

Стоит отметить, что предшественник Кука Стив Джобс тоже удостаивался награды от FT - в 2010 году.