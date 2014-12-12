Financial Times назвала человеком года гендиректора Apple
Гендиректор Apple Тим Кук стал человеком года по версии издания Financial Times.
Как отмечает издание, что Куку удалось выйти из тени легендарного основателя компании Стива Джобса и влить в Apple новую кровь. При Куке американская компания представила новые продукты - Apple Watch и Apple Pay, - вернув себе дух новаторства, который, как многие опасались, умер вместе с Джобсом, пишет LB.ua.
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FT подчеркивает, что финансового успеха и новых технологий Apple было бы вполне достаточно, чтобы отдать Куку звание человека года. Но издание приняло во внимание и каминг-аут Кука, который в этом году признался в том, что он гомосексуалист. По мнению газеты, это был очень смелый поступок.
Стоит отметить, что предшественник Кука Стив Джобс тоже удостаивался награды от FT - в 2010 году.