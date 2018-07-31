Globe and Mail: танки России доберутся до Украины быстрее благодаря компании из Канады

Канадская компания помогла Кремлю построить железную дорогу возле украинской границы, которая имеет стратегическое значение для российской армии.

Прошлым летом министр обороны России Сергей Шойгу провел особую торжественную церемонию, на которой он раздавал медали тысячам солдат за участие в строительстве новой железной дороги вблизи границы Украины.

«Без сомнения, быстрое сооружение линии «Журавка-Миллерово» войдет в славную историю этой бригады», - говорил Шойгу.

Аналитики говорят, что новая железная дорога имеет очевидное военное предназначение, ведь она позволяет России перебрасывать танки и войска быстрее вдоль фронта, если Кремль распорядится усилить войну против Украины, которая продолжается уже более 4 лет, пишет канадское издание Globe and Mail.

Однако, строительство железной дороги стало заслугой не только российских солдат. Как оказалось, среди партнеров Москвы в этом проекте была фирма из Канады под названием Bombardier Inc. Она получила от Кремля контракт на 8 миллионов долларов США, согласно которому компания установила свои системы контроля железнодорожного движения.

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Критики отмечают, что эта сделка не должна была состояться, учитывая то, что Bombardier – один из крупнейших получателей денег канадских налогоплательщиков. А правительство Канады активно поддерживает Украину в ее фактической войне против агрессивной России. Деньги провинции Квебек и канадского федерального правительства сыграли ключевую роль в спасении Bombardier от ее финансовых проблем. Квебек и пенсионный фонд провинции в 2015 году заплатили 1,5 миллиарда долларов США за 30% акций в транспортном подразделении компании. И именно это подразделение помогало России строить железную дорогу возле границы Украины.

Пресс-секретарь Bombardier Оливье Марсель прокомментировал, что ничего плохого компания не сделала.

«Это проект на 100% расположен на территории России и далеко от украинской границы. А его целью было обойти зону конфликта для обеспечения безопасной транспортировки товаров и пассажиров между Воронежом и Ростовом», - сказал он Globe and Mail.

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По словам Марселя, его компания считает, что проект российской железной дороги не противоречит санкциям Канады против РФ.

Глава лоббистской группы «Украинский канадский конгресс» Пол Грод отметил, что участие Bombardier в построении российской железной дороги «тревожит», если вспомнить о том, что компания получила сотни миллионов долларов займа и помощи от Оттавы.

«Эта линия имеет явное военное назначение – транспортировка российских военных и обеспечения, в то время, как Россия продолжает вести войну против Украины. Открытое участие канадской компании в воплощении этого проекта противоречит целям канадской внешней политики в поддержке украинской территориальной целостности и суверенитета перед российской агрессией», - отметил Грод.