В Пентагоне обеспокоены нарушением РФ Договора о ликвидации ракет

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Пентагона со ссылкой на выступление старшего помощника заместителя министра обороны США Брайана Маккеона во время совместного заседания комитетов по вопросам вооруженных сил и иностранных дел Палаты представителей.

Маккеон заявил, что нарушение Россией договора о контроле над вооружениями создает угрозу для США и их союзников. В частности он объяснил, что РФ продолжает не соблюдать Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, несмотря на тот факт, что дипломатическая работа по этому вопросу ведется с 2013 года.

”В результате действий России, - сказал Маккеон, - Генштабы провели военное оценивание угрозы, когда Россия развернула указанные в договоре (о ликвидации ракет средней и малой дальности) крылатые ракеты наземного запуска в Европе...”.

Представитель Пентагона отметил, что это оценивание заставило пересмотреть широкий спектр возможностей военного реагирования и рассмотреть каждую из них для того, чтобы суметь убедить Россию вернуться к соблюдению договора.

Читайте такжеСША обсуждают новые санкции против Кремля за разработку новой ракетыПо убеждению Маккеона, Минобороны США не хочет принимать участие в ”эскалационном цикле” соответствующих действий и реагирования.

”Однако отсутствие со стороны России существенного взаимодействия по этому вопросу... в конечном счете, создает необходимость для США принять меры по защите своих интересов и безопасности в сотрудничестве с союзниками и партнерами”, - заявил Маккеон. ”Эти действия сделают Россию менее защищенной”, - добавил он.