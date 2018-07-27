"Изощренный противник": разведка США рассказала о киберугрозах со стороны РФ

Угроза со стороны России в отношении американских технологий будет сохраняться в ближайшие годы, сказано в докладе разведки.

Россия является одной из "наиболее умелых и активных сил в киберпространстве, связанных с экономическим шпионажем и возможным похищением американских бизнес-секретов и конфиденциальной информации".

Об этом говорится в докладе "Иностранный экономический шпионаж в киберпространстве", обнародованном в четверг, 26 июля, офисом главы национальной разведки США, передает DW.com.

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"Угроза со стороны России в отношении американских технологий будет сохраняться в ближайшие годы", сказано в разделе доклада, озаглавленном "Россия: изощренный противник". По мнению авторов отчета, это связано с тем, что Москва будет стараться укреплять свою экономику, страдающую от "системной коррупции, государственного контроля и утечки талантов за рубеж".

Кроме того, дополнительным мотивирующим фактором для шпионской активности станут усилия Москвы по "военной модернизации". Россия использует киберпространство как один из многих методов для получения доступа к необходимым ноу-хау и технологиям.

Для тех же целей российские спецслужбы используют коммерческие и научные предприятия из России, которые контактируют с Западом, они также вербуют российских эмигрантов, обладающих необходимыми техническими навыками. Сотрудники спецслужб РФ проникают в государственные и частные предприятия в США, благодаря чему получают секретную отраслевую информацию из правительственных источников.

Для экономического шпионажа в киберпространстве Москва использует хакеров и вредоносное программное обеспечение. Наряду с российской киберугрозой в докладе также анализируются возможные опасности со стороны Китая и Ирана.