Die Zeit: Нужна горячая линия

В статье под названием «Нужна горячая линия», опубликованной на сайте Die Zeit, Матиас Насс пишет о том, что правительство ФРГ и НАТО могут сделать для улучшения кризисной коммуникации.

Хорошо, что на выходных в московском аэропорту французский президент Франсуа Олланд встретился с Владимиром Путиным. В последние месяцы Запад относился к российскому президенту, как к изгою, вплоть до открытого пренебрежения на саммите G-20 в Брисбене.

После российской агрессии против Украины, такое поведение вполне объяснимо. Но при решении конфликта оно никуда не приведет.

На Западе опасения по поводу эскалации есть, прежде всего, у политиков в сфере безопасности и военных, особенно у тех, которые все еще хорошо помнят холодную войну. Неужели мы действительно возвращаемся к тому времени? спрашивают они растерянно. Рискуем ли мы потерять то, что получили после падения Берлинской стены: партнерство с Россией? И кем же сегодня является Россия, если она уже не партнер? Противником? Снова врагом?

Или, другими словами: Насколько опасно молчание, которое сохраняет Запад по отношению к Москве после аннексии Крыма?

Министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обеспокоен этим «состоянием бесконтактности». Поэтому на встрече министров иностранных дел НАТО в Брюсселе на прошлой неделе он предложил создать новый орган для коммуникации с Россией в условиях кризиса.

Министра иностранных дел Германии беспокоит то, что для кризисных сценариев – несчастных случаев, недоразумений, личного своеволия – больше нет определенного плана действий. Поэтому НАТО нуждается в механизме вроде классической «горячей линии». Без такого механизма Альянс рискует оказаться в периоде, который был еще до холодной войны.

Штайнмайер в Брюсселе получил поддержку не только своих коллег, но и главнокомандующего силами НАТО, генерала ВВС США Филиппа Бридлава.

Кто-то может возразить, что Совет Россия-НАТО уже существует. Но это просто политический орган. То, что предлагает Штайнмайер, - техническая кризисная коммуникация. Кроме того: Совет Россия-НАТО, как будто созданный для разрешения конфликта в Украине, на самом деле, не проводит заседаний. В течение нескольких недель все попытки федерального правительства созвать совещание были безрезультатными.

По слухам, их блокируют, прежде всего, страны Балтии. Они опасаются уступок Запада за счет их безопасности. Но встречи также блокируют американцы. «Мы можем с радостью встретиться, если россияне попросят», аргументируют они; но россияне не просят.

Новый генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг хотел бы возобновить переговоры с Россией. Норвежец – не сторонник крайних мер, как его предшественник, датчанин Андерс Фог Расмуссен.

Остановка президента Франции Франсуа Олланда в московском аэропорту показывает также, что не только федеральное правительство Германии считает изоляцию России опасной. Владимир Путин также дал понять, что ему хотелось бы избежать дальнейшей эскалации конфликта.

То есть, возврата к временам холодной войны быть не должно. Но чтобы этого не произошло, обе стороны должны поддерживать каналы для переговоров открытыми или создавать новые.

Просто ждать действия санкций – это не политика. Как недавно написала газета «Washington Post»: «Мы не начинали этот конфликт. Но мы можем принять меры, чтобы существенно повысить шансы на его окончание».