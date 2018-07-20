Подозреваемые в отравлении Скрипалей покинули Великобританию - CNN

По данным CNN, подозреваемые в совершении атаки в Солсбери покинули Великобританию коммерческим рейсом. Их обнаружили по перехваченным сообщениями и с помощью программы распознавания лиц.

По информации телеканала CNN, подозреваемые в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии покинули Великобританию коммерческим рейсом под вымышленными именами после совершения покушения.

Этот факт удалось выявить по совокупности доказательств, в частности, на основании перехваченного британской военной базой на Кипре закодированного послания в Москву о совершенной атаке. Об этом сообщил телеканал в четверг, 19 июля, со ссылкой на информированный источник, пишет DW.

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Куда именно вылетели из Великобритании подозреваемые, не сообщается. Неизвестно также, являются ли они гражданами России.

Идентификация подозреваемых была проведена по технологии распознавания лица. Следствие целенаправленно посмотрело видео с камер наблюдения за последние месяцы из аэропортов Великобритании и из города Солсбери. По данным CNN, подозреваемые являются "свежими лицами" и до сих пор не были известны спецслужбам.

При этом накануне британское правительство опроверг информацию, которую ранее публиковало информагентство Press Association о якобы наличии данных в полиции о вероятных отравителях. Министр внутренних дел Бен Уоллес в своем микроблоге в Twitter назвал информацию СМИ "дикими спекуляциями".