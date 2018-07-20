Microsoft пресекла кибератаки против трех кандидатов на выборах в Конгресс США

Microsoft в сотрудничестве с государственными службами удалось пресечь действия хакеров.

Злоумышленники пытались использовать фальшивую страницу Microsoft для выуживания информации из компьютеров кандидатов.

Об этом заявил вице-президент корпорации по безопасности пользователей и доверию Том Берт, выступая на Форуме по безопасности в Аспене, штат Колорадо, передает Голос Америки со ссылкой на Bloomberg.

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Microsoft в сотрудничестве с государственными службами удалось заблокировать страницу и пресечь действия хакеров. Имена объектов кибератаки не сообщаются.

По словам Берта, подобную тактику его компания зафиксировала во время проходившей в 2016 году в Филадельфии конвенции демократической партии, безопасность которой обеспечивала Microsoft.

Глава департамента Facebook по производственной политике и контртерроризму Моника Бикерт, также выступившая на форуме в Аспене, заявила, что в апреле корпорация удалила несколько сот страниц, которые контролировались российской "фабрикой троллей" - Агентством интернет-исследований со штаб-квартирой в Санкт-Петербурге, обвиненной спецпрокурором Робертом Мюллером в организации кампании в соцсетях по вмешательству в американские выборы 2016 года.