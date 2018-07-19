Верховный суд Испании отменил запрос на арест и экстрадицию Пучдемона

Бывший руководитель регионального правительства Каталонии, бежавший из Испании, сейчас находится на территории Германии.

Верховный суд Испании сегодня отменил запрос на экстрадицию шести каталонских политиков, которые покинули территорию страны, поскольку их обвиняли в организации мятежа.

Как сообщает Deutsche Welle, среди каталонских политиков, которых касается судебное решение, и бывший руководитель регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании и находящийся сейчас на территории Германии.

Неделю назад, 12 июля, высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн дал разрешение выдать Испании Пучдемона, но только по делу о неправомерной растрате государственных средств, а не по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

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Начиная с 6 апреля, Пучдемон находится в Германии на свободе. За него был внесен залог в размере 75 тыс. евро. До этого с 25 марта он находился под стражей в городе Ноймюнстер на севере Германии. Пучдемона задержала немецкая полиция после пересечения датско-немецкой границы на основании европейского ордера на арест. 23 марта Верховный суд Испании возобновил ордер на арест бывшего главы Каталонии и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело, в частности, по обвинению в организации мятежа и неправомерном использовании бюджетных средств.