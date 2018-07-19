Верховный суд Испании отменил запрос на арест и экстрадицию Пучдемона
Верховный суд Испании сегодня отменил запрос на экстрадицию шести каталонских политиков, которые покинули территорию страны, поскольку их обвиняли в организации мятежа.
Как сообщает Deutsche Welle, среди каталонских политиков, которых касается судебное решение, и бывший руководитель регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, бежавший из Испании и находящийся сейчас на территории Германии.
Неделю назад, 12 июля, высший земельный суд федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн дал разрешение выдать Испании Пучдемона, но только по делу о неправомерной растрате государственных средств, а не по обвинению в подстрекательстве к мятежу.
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Начиная с 6 апреля, Пучдемон находится в Германии на свободе. За него был внесен залог в размере 75 тыс. евро. До этого с 25 марта он находился под стражей в городе Ноймюнстер на севере Германии. Пучдемона задержала немецкая полиция после пересечения датско-немецкой границы на основании европейского ордера на арест. 23 марта Верховный суд Испании возобновил ордер на арест бывшего главы Каталонии и нескольких других каталонских политиков. В Испании против них возбуждено уголовное дело, в частности, по обвинению в организации мятежа и неправомерном использовании бюджетных средств.