Новая испанская субмарина после переделки не помещается в док

Ее злоключения тянутся с 2013 года, когда выяснилось, что подлодка на 100 тонн тяжелее необходимого. Лодка могла погрузиться, но затем не всплыть.

Очередная попытка Испании запустить в строй новую подводную лодку снова закончилась неудачей после того, как выяснилось, что она не помещается в доки базы ВМС в Картахене.

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Как сообщили местные СМИ, субмарину S-80 пришлось проектировать заново из-за ошибки в расчетах. Ее злоключения тянутся с 2013 года, когда выяснилось, что подлодка на 100 тонн тяжелее необходимого, что вызывало проблемы с плавучестью. Лодка могла погрузиться, но затем не всплыть, передает Би-би-си.

Инженерам пришлось в срочном порядке ее удлинять. Доработанный проект назвали S-80 "Плюс". По информации газеты El Pais, после модификации субмарина получилась слишком длинной для доков в Картахене.

По некоторым данным, в одном из параметров чертежей запятая, отделяющая целое число от десятичной дроби, была поставлена в неправильном месте. Никто не обратил на это внимание и не перепроверил расчеты. Ошибка уже обошлась в 14 млн евро. Инженеры и консультанты пришли к выводу, что для улучшения плавучести необходимо удлинить корпус подлодки.

В первоначальном проекте длина субмарины составляла 71 м при водоизмещении 2200 тонн. Теперь, по новому проекту S-80 "Плюс", ее длина увеличена до 81 м при водоизмещении 3000 тонн.

В результате было принято решение углубить и удлинить доки в Картахене, чтобы они могли принимать новую субмарину, сообщает El Pais.

Министр обороны Испании Маргарита Роблес в интервью испанскому радио признала, что в проекте были недочеты. Она подчеркнула, что ошибки исправлены, и теперь проект доведен до ума.