Российский флот пытался заблокировать британскую подлодку во время удара по Сирии - СМИ

Помощь британской субмарине оказывал американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

Британская субмарина класса Astute с ракетами на борту в Средиземном море была заблокирована российским военным флотом во время удара по Сирии.

Инцидент произошел во время ракетного удара по Сирии, пишет The Sunday Times со ссылкой на источники в военных кругах.

Британская подводная лодка провела несколько дней, пытаясь избежать обнаружения. На нее "охотились" два российских фрегата и самолет, пишет издание.

Британской субмарине пришлось постоянно менять свое местоположение, поскольку ее преследовали также "сбежавшие" накануне с российской базы в сирийском Тартусе подводные лодки класска "Кило". Западные военно-морские эксперты называют "черная дыра", поскольку они довольно тихие, и их трудно обнаружить. Они оснащенных торпедами и противокорабельными ракетами.

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Помощь британской субмарине оказывал американский самолет Boeing P-8 Poseidon, который отслеживал российские корабли и самолеты.

Британская подводная лодка класса Astute имеет ограниченную военную мощь - она может нести на своем борту не более 20 крылатых ракет "Томагавк". Для сравнения некоторые американские субмарины способны нести 154 ракеты.

Однако, специалист британского Института стратегических исследований Ник Чайлдс отметил, что командиров подлодок в Великобритании обучают выпускать одновременно незначительное количество ракет, чтобы их не успел засечь потенциальный противник.

Как известно, утром 14 апреля США, Франция и Великобритания выпустили 105 ракет по трем военным объектам в Сирии.

Объектами для ударов стали научно-исследовательский комплекс в Дамаске, который связывают с производством химического и биологического оружия, и две цели вблизи города Хомс.