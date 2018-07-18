Вторая за год королевская свадьба в Британии: принцесса Евгения разыграет приглашение в лотерее для всех желающих

Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия - там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган.

Принцесса Евгения пригласила 1200 человек на свою свадьбу, которая пройдет 12 октября в Виндзорском замке. Оказаться в числе приглашенных сможет любой житель Британии, если ему повезет выиграть приглашение в лотерею.

Как сообщает Би-би-си, 27-летняя внучка королевы Елизаветы II выходит замуж за Джека Бруксбэнка, с которым она встречается уже семь лет. Они обручились в январе. Свадебная церемония пройдет в часовне Святого Георгия - там же, где в мае венчались принц Гарри и Меган.

Также, как и Гарри с Меган, принцесса Евгения проедет со своим супругом по Виндзору в карете.

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Джек Бруксбэнк - бывший менеджер престижного клуба "Махики" в лондонском районе Мейфэр. Они познакомились на лыжном курорте.

Когда Джек познакомился с Евгенией, он работал официантом. До этого учился в дорогой и престижной частной школе, происходит из семьи баронетов Бруксбэнк и даже является дальним родственником принцессы Евгении.

Ее мать герцогиня Йоркская - праправнучка леди Джулии Коук, дочери Томаса Коука, прапрадеда Джека.

Джек Бруксбэнк сделал предложение принцессе, девятой в линии наследования трона, когда они в январе были в Никарагуа. В живописном месте рядом с вулканом на закате солнца он опустился на колено и попросил ее руки. По его словам, в Евгению он влюбился с первого взгляда и был на седьмом небе от счастья, когда она сказала "да".

Сама принцесса сказала, что предложение руки и сердца было идеальным моментом в ее жизни, хотя и совершенно неожиданным.

Букингемский дворец уже сообщил, что желающие смогут наблюдать за свадьбой с территории Виндзорского дворца. Чтобы туда попасть, нужно отправить свои данные для лотереи, в которой 8 августа разыграются пригласительные билеты. Обладателем приглашения может стать любой житель Великобритании независимо от гражданства.

Отдельно на свадьбу будут приглашены представители благотворительных организаций, жители города Виндзора, где расположен королевский замок, и дети из школ, в которые ходила принцесса Евгения.

Это будет уже вторая королевская свадьба в 2018 году. Герцог и герцогиня Сассекские, также венчавшиеся в Виндзоре, тоже пригласили на свадьбу 1200 человек.

Принцесса Евгения работает директором художественной галереи "Хойзер энд Вирт", она вторая дочь принца Эндрю и герцогини Йоркской. После свадьбы она сохранит свой королевский титул и при желании сможет взять фамилию супруга.