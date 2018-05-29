"Самое скучное место в мире": где проведут медовый месяц принц Гарри и Меган Маркл (фото, видео)

Молодожены планируют остановиться в Fairmont Jasper Park Lodge, который расположен в Канаде.

Меган Маркл и принц Гарри, которые поженились 19 мая, отправятся в свадебное путешествие в Альберту, Канада.

Об этом сообщает TMZ. Отмечается, что молодожены планируют остановиться в Fairmont Jasper Park Lodge в номере, в котором ранее останавливались королевские семьи, включая королеву Елизавету и принца Филиппа в 2005 году.

Иностранные СМИ называют этот курорт самым скучным местом в мире. Также сообщается, что отель «заказал некоторые приспособления и лакомства, которые обычно не находятся в нем».

Видео: YouTube Fairmont Jasper Park Lodge

В описании номера, который выбрали герцог и герцогиня Сассекские, говорится: "Этот красивый номер, также известный как Королевское убежище, воссоздан по планам оригинала 1930-го года, разрушенного огнем в 2000 году".

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"Высший комфорт присутствует во всех деталях роскошных комфортабельных спален, закрытых веранд и величественного каменного камина, который обогревает столовую и большую комнату. Это идеальное место, чтобы развлечь семью и друзей или отпраздновать особый случай", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что молодожены принц Гарри и Меган Маркл отправятся в свадебное путешествие не раньше осени из-за официальных мероприятий, на которых должны быть по статусу. Причем сообщалось, что это будет Намибия.