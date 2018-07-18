Пассажир самолета снял на видео его падение, забравшее жизни двух человек (видео)

19:34, 18 июля 2018
Мир
402 0
Авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике / Кадр из видео

В интернете опубликована видеозапись, сделанная из салона самолета Convair 340, потерпевшего крушение в ЮАР 10 июля. Видео снял один из пассажиров лайнера.

Как передает LIGA.net, Convair 340 - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

Читайте также"Просто расшатали штурвал": названа роковая ошибка пилотов Ан-148 перед авиакатастрофой, унесшей жизни 71 человека

Разбившийся самолет был в прошлом году приобретен голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

Авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, ранее очевидцы сняли на видео момент взрыва самолета Boeing 737 на Кубе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #авиакатастрофа