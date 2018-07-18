Пассажир самолета снял на видео его падение, забравшее жизни двух человек (видео)

Самолеты Convair 340 были сняты с производства более 50 лет назад. Разбившийся самолет использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

В интернете опубликована видеозапись, сделанная из салона самолета Convair 340, потерпевшего крушение в ЮАР 10 июля. Видео снял один из пассажиров лайнера.

Как передает LIGA.net, Convair 340 - раритетный грузо-пассажирский турбовинтовой самолет, произведенный в 1954 году. Самолеты этой марки были сняты с производства более 50 лет назад.

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Разбившийся самолет был в прошлом году приобретен голландской компанией Aviodrome и использовался для спецрейсов авиационных энтузиастов.

Авиакатастрофа произошла 10 июля недалеко от города Претория в Южно-Африканской Республике. В результате крушения погибли два человека, 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

Как сообщал УНИАН, ранее очевидцы сняли на видео момент взрыва самолета Boeing 737 на Кубе.