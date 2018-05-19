Очевидцы сняли на видео момент взрыва самолета Boeing 737 на Кубе

Большинство из летевших на борту самолета были гражданами Кубы, иностранцами были 5 пассажиров и 9 членов экипажа.

Кубинские СМИ опубликовали видеозапись взрыва потерпевшего у аэропорта Гаваны крушение пассажирского Boeing 737.

На кадрах заметна яркая вспышка. Место аварии на видео находится за деревьями. Оттуда впоследствии вырываются клубы открытого пламени.

Местные власти уже предупредили: "ожидать, что новости будут хорошими не стоит". "По всей видимости, погибло большое количество людей", - сказал председатель Госсовета Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес, выступая перед журналистами, передает РБК со ссылкой на Reuters.

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Всего на борту самолета, по данным Granma, находились 113 человек, в том числе девять членов экипажа. При этом Reuters сообщает о 114 летевших в самолете.

Большинство из них, как выяснила кубинская газета Granma, были гражданами Кубы. Иностранцев на борту, по информации издания, было пятеро (среди пассажиров). Также гражданами другого государства являлись все члены экипажа.

Спасателям, как рассказали ранее в кубинском госпитале, после крушения удалось обнаружить четырех выживших. Все они были госпитализированы, однако позже стало известно, что один из них все же погиб.