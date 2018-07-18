Российские военные напугали жителей села в Армении: местные подумали, что началась война (фото, видео)

До трех десятков российских солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну.

17 июля около 11.30 военнослужащие 102-ой российской военной базы провели военные учения на административной территории армянского села Паник Ширакского марза.

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Вначале местным жителям показалось, что началась война, передает "Аварот". Отмечается, что до трех десятков солдат перекрыли дорогу села, остановили свою колонну.

"Такие звуки, выстрелы! Хорошо, что патроны были небоевые. Весь народ сразу выбежал из домов после этих звуков, даже есть дети, которые потеряли сознание. Оскорбительно то, что никого не предупредили, что на территории вашей общины будем проводить учения", — рассказал очевидец.

Глава села выражает недовольство тем, что ежедневно передвигающаяся сверхтяжелая техника российской военной базы разрушила улицы и дороги в селе.

Жители села успели снять на видео происходящее, даже их беседу с представителями российской базы:

Ранее новый премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил президенту РФ Владимиру Путину, что он выступает за более тесные политические и военные связи с Россией.